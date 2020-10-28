شاهد: تيفو عملاق لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الشعب وسط برج بوعريريج

قام مجموعة من الشباب اليوم بنشر تيفو عملاق لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى عمارة بقصر الشعب وسط برج بوعريريج.

وأظهره الفيديو نشر تيفو مكتوب عليه باللغتين العربية والانجليزية “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” بمناسبة المولد النبوي الشريف.

التيفو عملاق من تنظيم مجموعة أولاد الجباس لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وردا على الرئيس الفرنسي ماكرون.

كم قام شباب الجباس بالتجمع وسط المدينة حاملين مشاعل وكونوا كلمة محمد صلى الله عليه وسلم

وبهذه الطريقة عبّر البرايجيون عن رفضهم القاطع للإساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته.