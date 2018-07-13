شاهد كيف يعمل عمال شركة”سونلغاز”تحت أشعة الشمس الحارقة بتندوف

أخبار الجزائر
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شاهد كيف يعمل عمال شركة”سونلغاز”تحت أشعة الشمس الحارقة بتندوف
بقلم أحمد مراح

في ظل الإرتفاع الرهيب لدرجات الحرارة خلال الصيف وبخاصة في المناطق الجنوبية، يعكف عمال شركة “سونلغاز” على القيام بواجباتهم.

ووفق ما رصدته كاميرا”النهار”، فإن عمال صيانة الشركة يعملون تحت درجات حرارة مرتفعة لضمان تزويد السكان بالكهرباء.

وصرح سمير بن قارة، أن العمال مستعدون للتدخل في كل الحالات لأنه من صميم العمل.

وتحدث الزبير علاوي، مدير الوكالة التجارية للشركة بتندوف، أنه تم تسخير فرق للعمل بالتناوب والتدخل لإصلاح الأعطاب.

وتحدث مواطنون أن مايقوم به الأعوان هو عمل جبار وعلى المواطنين أن يكونو قدر المسؤولية  أمام عمل أعوان الشركة.


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