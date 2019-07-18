شاهد.. محمد رمضان يتحول من طباخ لمليونير في أغنية “أنساي” مع سعد لمجرد

طرح النجمين، المصري “محمد رمضان”، والمغربي “سعد لمجرد”، أمس الأربعاء، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة “أنساي”، على قناة “محمد رمضان”، بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وحسب موقع “سيدتي”، تم تصوير الفيديو كليب، في باريس، بعدما سافر “محمد رمضان”، إلى مقر إقامة النجم المغربي.

وتقترب الأغنية من المليوني مشاهدة، بعد ساعات من طرحها، على موقع “اليوتيوب”، وذلك كون الجمهور انتظر الأغنية لفارغ الصبر، بعدما شوقهما إليها النجمين، منذ فترة.

والأغنية هي من كلمات وألحان” سعد لمجرد”، ويغني فيها سعد باللهجة المغربية، بينما يغني “محمد رمضان” باللهجة المصرية.

وجسد الفنانان، في كليب الأغنية، دور عاملين في أحد المطاعم، حيث يتعرض “محمد رمضان” للخيانة من حبيبته،

ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما.