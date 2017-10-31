شاوشي  يعود إلى الخضر بعد 3 سنوات !

أعاد المدرب الجديد للمنتخب الوطني رابح ماجر الحارس الدولي فوزي شاوشي لقائمة المنتخب الوطني بعد ثلاث سنوات من الغياب.

وعبر شاوشي عن سعادته لعودته إلى المنتخب الوطني، قائلا في تصريح للنهار “أنا سعيد لعودتي إلى المنتخب وسأفرح الجزائريين”.

وتابع : “أشكر ماجر، وسأسعد كل من وثق بي”.

وعاد شاوشي لقائمة الخضر لأول مرة منذ عهد المدرب السابق كريستيان غوركيف لحساب اللقاء التصفوي الأول لكأس أمم إفريقيا 2015.

وفضل ماجر الإعتماد على شاوشي وإستبعاد الحارس رايس وهاب مبولحي الذي يعاني من نقص المنافسة مع فريقه رين الفرنسي.