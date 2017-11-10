قرر الناخب الوطني رابح ماجر، منح فرصة جديدة للحارس فوزي شاوشي، خلال مواجهة نيجيريا، بعد سبع سنوات من الغياب.

وتعود آخر مباراة شارك فيها شاوشي رفقة الخضر، إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، أمام منتخب سلوفينيا.

وبعد الإصابة التي تعرض لها، فرض مبولحي، نفسه في الفريق الوطني، من خلال تألقه أمام منتخب إنجلترا ضمن نفس المنافسة.

رابح ماجر، قرر منح الفرصة من جديد لصانع ملحمة أم درمان، معولا عليه للحفاظ على نظافة شباك الخضر أمام نيجيريا.

من جهته يسعى فوزي شاوشي لاستغلال هذه الفرصة سهرة اليوم، لاستعادة مكانته رفقة الخضر، وفرض نفسه من جديد كرقم واحد.