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الرياضة

شايبي: “في التربص الأخير خضت نقاش مهم ومفيد مع الناخب الوطني”

بقلم كريم تيغرمت
شايبي: “في التربص الأخير خضت نقاش مهم ومفيد مع الناخب الوطني”
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كشف فارس شايبي، الحديث الذي جمعه بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خلال التربص الأخير للمنتخب الوطني.

وقال، شايبي، في هذا الخصوص: “خلال التربص الأخير للمنتخب جمعني حديث مهم للغاية، ومفيد مع الناخب الوطني”.

كما أوضح: “في بداية الموسم كنت أقدم أداء جيد ولم يستدعني، وكنت أود أن أعرف سبب ذلك، وقمنا بتوضيح هذا الأمر”.

وأردف: “الناخب الوطني قام باستدعائي رغم أنني لا أمر بفترة جيدة مع فريقي، مثلما فعلها سابقا مع عطال، أمر جيد أن نحظى بمدرب يدعمنا في الأوقات الصعبة”

وتابع فارس شايبي: “أشكر الناخب الوطني على دعمه لي، سعدت كثيرا بعودتي للمنتخب، وهذا هو الأهم بالسنبة لي، وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام مستقبلا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/l153q
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