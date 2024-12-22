شايبي: “في التربص الأخير خضت نقاش مهم ومفيد مع الناخب الوطني”

كشف فارس شايبي، الحديث الذي جمعه بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خلال التربص الأخير للمنتخب الوطني.

وقال، شايبي، في هذا الخصوص: “خلال التربص الأخير للمنتخب جمعني حديث مهم للغاية، ومفيد مع الناخب الوطني”.

كما أوضح: “في بداية الموسم كنت أقدم أداء جيد ولم يستدعني، وكنت أود أن أعرف سبب ذلك، وقمنا بتوضيح هذا الأمر”.

وأردف: “الناخب الوطني قام باستدعائي رغم أنني لا أمر بفترة جيدة مع فريقي، مثلما فعلها سابقا مع عطال، أمر جيد أن نحظى بمدرب يدعمنا في الأوقات الصعبة”

وتابع فارس شايبي: “أشكر الناخب الوطني على دعمه لي، سعدت كثيرا بعودتي للمنتخب، وهذا هو الأهم بالسنبة لي، وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام مستقبلا”.