شايبي: “لا أستوعب تتوجي بكأس فرنسا في موسمي الأول كمحترف”

عبّر الدولي الجزائري فارس شايبي، عن فرحته الكبيرة، بتتويجه رفقة ناديه تولوز، أمس السبت، بكأس فرنسا.

وصرح شايبي، عقب هذا التتويج بالكأس، للصحافة الفرنسية: “إنه أمر جنوني، أجد صعوبة في إدراك ذلك”.

كما أضاف الدولي الجزائري: “إنه موسمي الأول كمحترف، وأنا أفوز بكأس فرنسا، هذا أمر رائع”.

وصنع شايبي، الحدث بـ”ستاد دو فرونس”، عقب تتويجه بهذا اللقب، من خلال احتفاله رفقة عائلته، وجماهير فريقه بالراية الجزائرية،

يذكر أن فارس شايبي، شارك أساسيا رفقة ناديه تولوز، في فوزهم بخماسية مقابل هدف، في نهائي كأس فرنسا، على حساب نادي نانت.