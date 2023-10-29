شايبي هداف ويتعادل رفقة انترخت في مواجهة بن سبعيني وناديه دورتموند

تعادل الدولي الجزائر فارس شايبي، وناديه انترخت فرانكفورت، اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعتهم بنادي بوريسيا دورتموند.

وشارك شعيبي، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه انترخت، في هذه المباراة اتي جمعته، بمواطنه بن سبعيني، وفيرقه بوريسيا دورتموند لحساب البندسليغا.

وبرز شعيبي، في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، من خلال تجاوزه لبنسبعيني، وتسجيل الهدف الثالث لانترخت.

وافترق الدوليان الجزائريان فارس شعيبي، ورامي بن سبعيني، على نتيجة التعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق.