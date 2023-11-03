شايبي يسجل رقم مميز في الدوريات الخمسة الكبرى

نجح الدولي الجزائري فارس شايبي، في البروز ضمن الدوريات الخمسة الكبرى، مع بداية الموسم الجاري، من خلال تألقه بألوان ناديه أنترخت فرانكفورت.

وحسب ما كشف عنه موقع “ترانسفر ماركت” المختص في الاحصائيات، تواجد شايبي، ضمن قائمة أفضل عشرة ممررين حاسمين في الدوريات الخمسة الكبرى.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الدولي الجزائري، منح 6 تمريريات حاسمة، في 12 مبارات شارك فيها هذا الموسم مع ناديه انترخت في كل المنافسات.

وبهذا الرقم، فرض فارس شايبي، تواجده في المركز التاسع، لقائمة أفضل عشرة ممررين حاسمين إلى حد الآن، في الدوريات الخمس الكبرى.