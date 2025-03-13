شايبي يكتفي بخمس دقائق أمام أياكس و يبلغ ربع نهائي الأوروبا ليغ مع فرانكفورت

تمكن الدولي الجزائري، فارس شايبي، اليوم الخميس، من التأهل لربع نهائي “الأوروبا ليغ”، رفقة فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني.

بتجديد الفوز المحقق أمام المنافس في مواجهة إياب ثمن النهائي، نادي أياكس أمستردام، برباعية مقابل هدف وحيد. و بعد الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخاض لاعب الخضر، شايبي، آخر تسع دقائق من اللقاء، وبصم على تقديم تمريرة مفتاحية، وخلق فرصة سانحة للتسجيل، وحسم لصالحه صراع واحد على الكرة، ونال شايبي، تنقيط 7 في اللقاء.

كما سيلاقي، فارس شايبي، في دور الربع النهائي، الفائز من مواجهة أزاد ألكمار أو توتنهام.

للإشارة، شارك شايبي في آخر ثلاث مباريات مع فريقه في كل المنافسات. بعد أن غاب عن مبارتين متتاليتين في “البوندسليغا” أمام كييل و فولفسبورغ.