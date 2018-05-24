شباب “ايحسناون” وتجار تيزي وزو يتجندون لتحضير أكثر من 300 وجبة إفطار يوميا

موائد للافطار ،مشاهد خيرية في كل مدن وأحياء ولاية تيزي وزو خلال شهر رمضان المبارك تتجسد من خلالها قيم التراحم و التازر،

وهي صور انسانية تجند لصنعها شباب تطوعوا ومنحوا كل وقتهم وبشكل يومي لتحضير وجبات للصائمين ،ا

منهم المحتاجين وعابري السبيل وعمال الورشات والعينة رصدتها قناة النهار لشباب ايحسناوان وبعض من تجار الولاية،

الذين تكاتفوا بجهودهم ليصنعوا البسمة في وجوه المحرومين، وقصدوا فتح مطعم للرحمة في مكان استراتيجي يتوسط المدينة الجديدة،

والقريب من الطريق الوطني رقم 15 والاقامة الجامعية ومختلف ورشات البناء لمس أكبر عدد من المحرومين والمعوزين،

فنجحوا في تحضير و بشكل يومي اكثر من 300وجبة و العدد يتضاعف كل يوم.