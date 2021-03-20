شباب بلوزداد.. منصب قريشي يُسيل اللعاب والأنصار يُصرون على تنحية حشيشي

لا تزال دار لقمان على حالها داخل بيت شباب بلوزداد، حيث لم تعويض المدير الرياضي المُستقيل، توفيق قريشي، لحد الساعة.

وتتواجد على طاولة السياربي، أسماء عدة، مُرشحة للحصول على المنصب الشاغر، والذين يُسيل لُعاب الكثيرين.

وأكد مصادر “النهار أون لاين”، بأن كل من الدوليين السابقين، جمال مصباح، عبد الحفيظ تاسفاوت وحسين ياحي مُقترحون.

كما، أشارت مصادر أخرى بأن حسان مُقترح هو الآخر، على إدارة الرئيس المدير العام شرف الدين عمارة.

وفي سياق مُنفصل، يواصل أبناء لعقيبة، نداءاتهم، في الواقع وفي مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل رحيل المدير الإداري للفريق.

ويُصر مُحبو بطل الجزائر، بأن شريف حشيشي، يجب أن يلحق بقريشي خارج أسوار النادي، بإعتباره تسبب في مشاكل كثيرة.

وأشارت مصادر مُطلعة من داخل البيت البلوزدادي، بأن حشيشي كان وراء أفشل صفقتين في الميركاتو الماضي، وهما ساعد ونقومبو.

يُذكر بأن شرف الدين عمارة، وبعد شكاوي العديد من اللاعبين، كان سيتخلى عن رجل ثقته بداية العام، ليتراجع دون سابق إنذار.