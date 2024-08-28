شباب بلوزداد واتحاد العاصمة يشاركان في “السوبر ليغ” الإفريقي

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” كل من شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة، للمشاركة في النسخة الثانية من “السوبر ليغ” الإفريقي.

ويرتقب أن تقام النسخة القادمة، لهذه المنافسة التي انطلقت السنة الفارطة. بجنوب إفريقيا في الفترة ما بين الـ 11 جانفي والـ 9 فيفري 2025.

وعكس البداية، التي كانت بمشاركة 8 فرق فقط. وانتهت بتتويج نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فإن النسخة القادمة من “السوبر ليغ” الإفريقي. ستضم 24 فريقاً، يتم تقسيمهم على 6 مجموعات بـ 4 أندية في كل مجموعة.

واختارت “الكاف” على هامش اجتماع لجنة المنافسات، أول أمس الاثنين، من منطقة اتحاد شمال إفريقيا، كل من شباب بلوزداد واتحاد العاصمة. من أجل المشاركة في “السوبر ليغ”. في انتظار تلقي الهيئة القارية، موافقة الناديين للمشاركة في أجل أقصاه الـ 30 سبتمبر الداخل.