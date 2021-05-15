شباب بلوزداد يبحث عن إسترجاع أمجاده المغاربية من البوابة التونسية

يبحث شباب بلوزداد عن إسترجاع أمجاده المغاربية، عصر اليوم السبت، عندما يُلاقي الترجي التونسي، في ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال الإفريقية.

ويدخل أبناء لعقيبة باحثين عن تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تجاوز إقصائهم المُر في كأس الرابطة أمام مقرة.

ويستفيد المدرب زوران مانولوفيتش، من تعداد شبه كامل عند مُلاقاة “المكشخة”، بقيادة المُتألق أمير سعيود في صناعة اللعب.

ولن تكون مُهمة الحمراء والبيضاء سهلة، خاصة وأن المُنافس يتواجد في أفضل أحواله بعد تتويجه بلقب الدوري التونسي.

ويمتلك السياربي رصيدا إيجابيا أمام فريق “باب السويقة”، الذي توج على حسابه بالكأس المغاربية للأندية البطلة عام 1970.