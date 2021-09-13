شباب بلوزداد يطير الى الجزائر بعد طول إنتظار في نيجيريا

إنتهت مُعاناة شباب بلوزداد، في نيجيريا، حيث تمكن لاعبو بطل الجزائر، من مُباشرة رحلتهم صوب العاصمة، بعد ظهيرة اليوم قادمين من أبوجا، بعد مُواجهة أكوا يونايتد المحلي، يوم أمس الأحد.

وكان زملاء الحارس قايا مرباح، قد إضطروا للبقاء طويلا صبيحة اليوم، في مطار مدينة “أويو” والذي كان يُفترض أن يغادروا على الثامنة صباحا ولكن رحلتهم تأخرت لأسباب مجهولة، تجاه عاصمة نيجيريا، قبل أن تُحل الأمور فيما بعد.

ويُنتظر أن يحل اللاعبون في أرض الوطن أمسية اليوم الإثنين، على أن يستفيدوا من يوم للراحة، بعد الإرهاق الشديد الذي يعاني منه الجميع بسبب طول وقت السفرية ما بين الذهاب والإياب، على أن تُستأنف التحضيرات للقاء العودة أمام بطل نيجيريا، بعد غد الثلاثاء.