شباب بلوزداد يعلن تجديد عقد الثلاثي شعال وكداد وبن غيث

أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن تجديد عقود ثلاثة من ركائز الفريق، في خطوة تؤكد توجه النادي نحو تكريس سياسة الاستقرار الفني وتعزيز دعائمه الأساسية تحسبا للمواسم المقبلة.

ويتعلق الأمر بحارس المرمى فريد شعال الذي مدد عقده إلى غاية سنة 2028، إلى جانب المدافع شعيب كداد ولاعب الوسط عبد الرؤوف بن غيث، اللذين وقعا على عقدين جديدين يمتدان إلى غاية سنة 2030.

وأكدت إدارة النادي البلوزدادي أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية واضحة تهدف إلى الحفاظ على نواة قوية ومتجانسة، قادرة على مواصلة العمل بنفس الروح والطموح، ومواجهة التحديات المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ويعكس هذا القرار رغبة مسؤولي شباب بلوزداد في توفير الاستقرار داخل المجموعة، ومنح الطاقم الفني أرضية صلبة للبناء على ما تحقق في المواسم الماضية، مع السعي الدائم إلى تحقيق المزيد من النجاحات وإسعاد أنصار الفريق.