شباب قسنطينة يواجه الترجي التونسي بشعار لابديل عن الفوز

يواجه فريق شباب قسنطينة، أمسية اليوم السبت، مضيفه الترجي التونسي، برسم لقاء العودة من الدور التصفوي الأول لرابطة أبطال إفريقيا.

وسيدخل فريق شباب قسنطينة، هذه المباراة، بنية تحقيق الفوز لا غير، من أجل رد الاعتبار لنفسه، وتحقيق التأهل للدور المقبل.

مهمة السياسي لن تكون سهلة في هذه المباراة، بالنظر لحجم المنافس الترجي التونسي، الذي سيكون مدعوما بأفضلية الملعب، والأنصار.

وستلعب هذه المواجهة، بملعب “سوسة الاولمبي” بتونس، انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت شباب قسنطينة، بالضيف الترجي التونسي، على ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة، انتهت بفوز الترجي بثنائية نظيفة.