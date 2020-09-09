شبيبة القبائل:”نشعر بالإهانة من بيان الفاف ونحترم رئيس الجمهورية”

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شبيبة القبائل:”نشعر بالإهانة من بيان الفاف ونحترم رئيس الجمهورية” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ردت أمسية اليوم الأربعاء إدارة شبيبة القبائل بقوة على بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم مؤكدة أنه يمثل إهانة للنادي القبائلي.

الإدارة القبائلية نشرت بيان على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه:”شبيبة القبائل يعتبر تراثًا عظيمًا، فقد شرف دائمًا الأمة الجزائرية على المستوى الدولي”.

وأضافت الإدارة القبائلية في بيانها:”يحترم شبيبة القبائل ورئيسه شريف ملال المنتخب قوانين الجمهورية والقوانين واللوائح المنظمة لكرة القدم الوطنية”.

وختمت:”شعرت الإدارة بالإهانة من البيان الأخير الصادر عن المكتب الفيدرالي  الذي يستمر في ارتكاب أخطاء خطيرة”.


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