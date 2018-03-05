شبيبة القبائل ترضخ لقرار “الفاف” وتختار ملعب 5 جويلية

رضخت إدارة نادي شبيبة القبائل، واختارت ملعب “05 جويلية” الأولمبي، لإستقبال فريق اتحاد البليدة، لحساب ربع نهائي كأس الجمهورية.

وكشف عضو مجلس إدارة شبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، لقناة “النهار” أن الإدارة قررت لعب هذه المباراة بملعب “5 جويلية”.

كما أوضح بن عبد الرحمان، أن هذا القرار يصب في مصلحة النادي والأنصار، لتسهيل تنقلهم إلى العاصمة وضمان اجراء المباراة في أفضل الظروف.

وبشكل غير مباشر، رضخت إدارة شبيبة القبائل، لقرار “الفاف”، الصادر في وقت سابق، والذي حدد ملعب “5 جويلية” لاحتضان هذا اللقاء.

ولم يتم بعد تحديد موعد إجراء هذه المباراة، لكن الأكيد أنها لن تلعب في الـ22 من الشهر الجاري، بسبب ودية الخضر أمام تنزانيا.