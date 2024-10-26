شبيبة القبائل تستعيد نغمة الإنتصارات من بوابة إتحاد خنشلة

تمكن نادي شبيبة القبائل، اليوم السبت، من العودة إلى سكة الإنتصارات، بعد تحقيق الفوز أمام الضيف والمنافس في الجولة السادسة من الرابطة المحترفة، إتحاد خنشلة.

وبنتيجة هدف دون رد، من تسجيل المهاجم، والتر بواليا، في الدقيقة الـ27 من الشوط الأول.

ورفعت الشبيبة رصيدها للنقطة التاسعة، وارتقت للمركز الخامس في سل الترتيب، بعد مرور 6 جولات من الرابطة المحترفة.

كما يعد هذا الفوز، الأول لأشبال المدرب، بن شيخة، بعد خسارتين متتاليتين أمام كل من شباب قسنطينة و مولودية وهران في البطولة.

أما إتحاد خنشلة، يواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، حيث سجل الفريق ثاني هزيمة هذا الموسم، بعد الخسارة أمام المولودية في الجولة الخامسة، وتحقيق “السيسكاوة” ثلاث تعادلات أمام شبيبة الساورة، شباب بلوزداد و جمعية الشلف، والإكتفاء بفوز وحيد أمام ترجي مستغانم. حيث يحتل الفريق المركز 12 في سلم ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط.