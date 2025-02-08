شبيبة القبائل تقدم المستقدمين الجديدين إيغناتيف وبن شاعة

أعلن فريق شبيبة القبائل التعاقد بشكل رسمي، مع الثنائي إيفان إيغناتيف ورضا بن شاعة عبر الصفحة الرسمية للفريق، اليوم السبت، بعد اتمام المفاوضات عن الشق المالي ومدة العقد.

وقدم فريق شبيبة القبائل الثنائي لوسائل الإعلام المحلية، اللاعب الروسي إيغناتيف الذي سيكون أول لاعب من أصول روسية ينشط في البطولة الجزائرية.

كما سبق للمدافع بن شاعة أن تقمص ألوان المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، و سبق له حمل قميص نادجي ديجون الفرنسي.

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