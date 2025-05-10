شبيبة تيقصراين تحقق الصعود إلى القسم الثاني هواة بعد فوز حاسم على شباب بني تامو

نجح نادي شبيبة تيقصراين، اليوم السبت، في كتابة فصل جديد من تاريخه الكروي، بتحقيق الصعود إلى القسم الثاني هواة وسط غرب.

وذلك بعد فوز ثمين ومثير في الجولة 28 من بطولة القسم الثالث هواة (منطقة الغرب)، على حساب شباب بني تامو بنتيجة (1-0)، في المباراة التي احتضنها ملعب عبد الرحمان لرجان ببئر خادم.

اللقاء كان حاسماً ومصيرياً بكل المقاييس، حيث دخل الفريقان في صراع مباشر على بطاقة الصعود، ونجحت شبيبة تيقصراين في قلب موازين الترتيب بفضل هدف ثمين منحها ثلاث نقاط غالية. رفعت رصيدها إلى 56 نقطة، متقدمة بفارق ثلاث نقاط كاملة عن شباب بني تامو، الذي كان يتصدر الجدول قبل هذه الجولة.

ولم يكن الصراع على القمة يقتصر على هذين الفريقين فقط، حيث كان شباب الزاوية في الموعد أيضًا، وتمكن من تحقيق الفوز على الحي الصاعد لحي الجبل، لينهي الموسم بنفس رصيد شباب بني تامو، لكن بفارق الأهداف، ما جعله يكتفي بالمركز الثاني.

بهذا الإنجاز، تكون شبيبة تيقصراين قد حققت صعودًا مستحقًا جاء نتيجة موسم مثابر، تميز بالاستقرار الفني والروح الجماعية العالية، في انتظار التحضير للموسم القادم في القسم الثاني هواة، بطموحات جديدة وتحديات أكبر.