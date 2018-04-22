توقيف شخص حاول انتحال صفة أمن ولاية تبسة على الفايسبوك

تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخص حاول انتحال صفة أمن ولاية لتبسة عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وحسب المعلومات التي تحصل عليها “النهار أونلاين” فإنّه تم توقيفه المشتبه به من طرف فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بعد تحقيق “سيبراني”.

واستعمل الشخص شريحة هاتفية لشقيقه القاصر، وفتح حسابا في الفايسبوك” باسم مديرية الأمن.

وأثبت التحقيقات أن مستواه الدراسي سنة ثانية متوسط وبرر فعلته بعشقه اللامتناهي للشرطة،

ليتم تقديمه اليوم الأحد أمام النيابة ومحاكمته وفق إجراءات المثول الفوري.

ووجهت له تهمة التدخل في وظيفة عمومية دون إذن ونشر صور دون علم صاحبها.