شرطة الحدود توقف “إيمقري” حاول تهريب مسدس كهربائي عبر مطار بجاية

حجز عناصر فرقة شرطة الحدود الجوية بمطارعبان رمضان بولاية بجاية جهاز شل كهربائي محظور.

وجاءت العملية بعد تفتيش أمتعة أحد المسافرين القادم من مدينة مرسيليا الفرنسية، ويتعلق الأمر بالمدعو” س ك” 37 سنة.

مزدوج الجنسية مقيم في فرنسا وكان في زيارة إلى أهله بالعاصمة.

المعني بالأمر وبعد تمرير أمتعته على جهاز السكانير، ضُبط بداخلها جهاز شل كهربائي مخبأ بإحكام داخل حقيبته.

وصرّح الموقوف بأن الجهاز المضبوط بحقيبته ليس ملكا له بل لوالدته المتواجدة في فرنسا،.

وعليه أنجزت جهات التحقيق ملف جزائي في حق المعني وتم تحويله إلى السلطات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.