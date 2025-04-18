شرطة العاصمة تحجز 4920 قرص مؤثّر عقلي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية براقي الأسبوع المنصرم، ثلاث أشخاص مشتبه فيهم مع حجز كميّة معتبرة من المؤثّرات العقلية.

قضية الحال انطلقت أطوارها بعد استقاء معلومة مفادها اشتباه بعض الأشخاص بقطاع الاختصاص ببيع المؤثّرات العقلية، عليه، باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية سلسلة من التحرّيات كانت مدعومة باستغلال معطيات علمية وتقنية، أفضت إلى توقيف ثلاث أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 4920 قرص مؤثّر عقلي، وسيارة نفعية كانت تُستخدم في ترويج تلك السموم.

و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، قصد البيع، التخزين، شراء أو حصول قصد البيع، نقل أو توزيع أو تسليم مؤثّرات عقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظّمة.