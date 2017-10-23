شرطة الجزائر توقف شاب هدد بتفجير أماكن عبادة بباريس

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شرطة الجزائر توقف شاب هدد بتفجير أماكن عبادة بباريس
بقلم إيمان علي إسماعيل

أوقفت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة، صباح اليوم، شاب جزائري يبلغ من العمر 15 سنة، هدّد بتفجير كنائس ومعبد يهودي بباريس.

و إدعى خلال تهديداته التي وجهها للشرطة الفرنسية أنه من داعش وكان بسوريا.

و تمكنت شرطة العاصمة من توقيف الشاب بببيته الذي يقع ببلدية القبة، بعد التحليل التقني لمخبر الشرطة أوصلها لتحديد هوية صاحب التهديد.

التحليل التقني أوصل الشرطة إلى حاسوب الشاب ، أين تم حجز العتاد، و تقديم المتهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ النهار أونلاين فإن الشاب قام بإيداع إبلاغ عبر الموقع الفرنسي alerte police .

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