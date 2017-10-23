شرطة الجزائر توقف شاب هدد بتفجير أماكن عبادة بباريس

أوقفت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة، صباح اليوم، شاب جزائري يبلغ من العمر 15 سنة، هدّد بتفجير كنائس ومعبد يهودي بباريس.

و إدعى خلال تهديداته التي وجهها للشرطة الفرنسية أنه من داعش وكان بسوريا.

و تمكنت شرطة العاصمة من توقيف الشاب بببيته الذي يقع ببلدية القبة، بعد التحليل التقني لمخبر الشرطة أوصلها لتحديد هوية صاحب التهديد.

التحليل التقني أوصل الشرطة إلى حاسوب الشاب ، أين تم حجز العتاد، و تقديم المتهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ النهار أونلاين فإن الشاب قام بإيداع إبلاغ عبر الموقع الفرنسي alerte police .