شرطة العاصمة توقف 05 مشتبه فيهم في الاعتداء على لاعبي مولودية الجزائر

تمكنت مصالح أمن دائرة باب الوادي لأمن ولاية الجزائر، من توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم في الإعتداء على 03 لاعبين من فريق مولودية الجزائر أثناء تواجدهم يوم 17 جوان 2021 بملعب فرحاني بباب الواد، الجزائر العاصمة.

الاستغلال الأمثل للمعلومات والتحريات الميدانية، التي تمت تحت اشراف النيابة المختصة، مكنّ من تحديد وتوقيف المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و28 سنة، 04 منهم يقطنون بالجزائر العاصمة وواحد (01) ببومرداس.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، حيث صدر في حق 04 منهم حبس نافذ لمدة 18 شهر وغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم لكل واحد، في حين استفاد واحد (01) من الافراج.