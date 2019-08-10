شرطة تمنراست تضع برنامج أمني خاص تحسبا لعيد الأضحى المبارك

بمناسبة حلول عيد “الأضحى المبارك لسنة 2019 ” سطرت مصالح أمن ولاية تمنراست برنامج عمل أمني خاص تحسبا للمناسبة الدينية الكريمة.

حيث سخرت له كافة الموارد البشرية ، المادية والتقنية اللازمة ، و اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير لتأمين الأشخاص والممتلكات العامة و الخاصة والسهر على راحة المواطنين ، منها:

– تعزيز تواجد قوات الشرطة في الميدان من أجل تغطية أمنية فعالة من خلال تسخير ما يقارب 400 شرطي .

– التمركز بكثافة في الميدان من خلال تقسيم قوات الشرطة على فرق راكبة وراجلة و توزيعها على مختلف أحياء المدينة والشوارع الرئيسية .

– تأمين مصليات العيد بقطاع الاختصاص ، أي كل من مصلى واد سرسوف وواد تبركات .

بحكم عادات وتقاليد أهالي المدينة بتفضيلهم الصلاة في الأماكن المفتوحة والتي تجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين .

– العمل على تسهيل حركة المرور مع التركيز على الفترات التي تزداد فيها الحركية وتوافد المواطنين على الأماكن العامة ( المصليات ، المساجد ، الساحات العمومية مرافق التسلية ، الأسواق و المحلات التجارية ….الخ).

خاصة أمسية يوم العيد أين تشهد حركية كبيرة للمواطنين بسبب التنقل لزيارة الأهل والأصدقاء .

– التصدي للإجرام المروري من خلال خلق عدة نقاط مراقبة مرورية .

– إقامة حواجز أمنية و وضعيات ثابتة على المداخل والمخارج الرئيسية للمدينة.

في ذات السياق ، تم وضع برنامج استباقي قبل أيام العيد ، بداية من نهاية الأسبوع الماضي، الذي عرف إقبال المواطنين على الأسواق والمحلات التجارية.

بما فيها أسواق الماشية، وذلك من خلال تأمين هذه الأسواق والطرق المؤدية إليها تفاديا

لوقوع أي حوادث أو أفعال مجرمة كالاعتداءات على المواطنين .

– تكثيف عمل فرقة شرطة العمران وحماية البيئة ، من خلال تنظيم الأسواق ومحاربة كل أشكال التعدي على قواعد النظافة والصحة العمومية.

ومحاربة ظاهرة الذبح العشوائي و حماية البيئة على وجه العموم بالتنسيق مع المصالح المعنية