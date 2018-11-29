شرطة تمنراست توقف شخص متورط في قضية السرقة

في إطار محاربة جرائم الإعتداء على ممتلكات المواطنين، تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية تمنراست، من توقيف شخص يبلغ من العمر 51 سنة متورط في قضية السرقة من داخل محل مع العود.

حيثيات القضية، تعود إلى شكوى أحد المواطنين مفادها تعرضه لفعل السرقة من داخل محله من طرف شخص والتي طالت صندوق يحتوي على مجموعة من الخواتم المصنوعة من مادة الفضة بالإضافة الى هاتف نقال.

وعليه، قامت مصالح الشرطة بتكثيف الأبحاث من اجل الوصول الى المشتبه فيه، حيث تم توقيفه و تحويله للمقر و فتح تحقيق في القضية.

و بعد إنتهاء اجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقه ثلاثة سنوات حبس نافذة مع الايداع و غرامة مالية قدرها 100.000 دج.