شرطة هونغ كونغ تُطلق إنذاراً أمنياً بمقر القنصلية الأمريكية

أطلقت شرطة هونغ كونغ إنذارا أمنيا بمقر القنصلية الأمريكية اليوم الإثنين، بعد العثور على مغلف يحوي مسحوق أبيض.

وبعد الحادثة ألغيت كافة المواعيد المتعلقة بمنح التأشيرات، أين تم مطالبة كافة المتواجدين مغادرة المكان.

وشوهد رجال شرطة يضعون أقنعة واقية من الغاز خارج المبنى الواقع في القطاع الأوسط في جنوب المدينة التي تعد مركزا ماليا مهما في الصين

إلا أن القنصلية الأمريكية ذكرت بعد ذلك، أنه تبين أن المسحوق ليس مادة ضارة.

وقال ناطق باسم القنصلية “يمكننا تأكيد أن ظرفا يحوي مسحوقا أبيض فتح داخل القنصلية العامة اليوم”.