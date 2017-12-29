أكدت،مصالح أمن وهران،أن حادثة إصابة بائع الخمور بدون رخصة بحي الدرب الشعبي،جاءت بعد مواجهة عنيفة لعناصر الأمن،من خلال رشقهم بالحجارة.

وأوضحت مصالح الأمن،في بيان رسمي لها،أن الحادثة وقعت أول أمس،خلال اقدام عناصر من الشرطة القضائية التابعة لأمن وهران،بمداهمة محل مشبوه.

وهذا استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط غير مرخص لبيع الخمور، أين قُوبلت عناصر الشرطة بمواجهة من طرف بعض المتواجدين في المحل.

الذين أقدموا على رشقهم بالحجارة في محاولة لعرقلة مهامهم، ليتم إطلاق طلقات نارية مطاطية أصابت بائع الخمور المدعو “بوبكر السفاح”.

ما أسفر عن إصابه “بوبكر السفاح” على مستوى أسفل الفم أصابته ليست بالخطيرة.

وتم حجز خلال العملية 140 قارورة خمر ومجموعة من الأسلحة المحظورة.

وكان ناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يظهر تعرض بائع مشروبات بطلق ناري من طرف شرطي.