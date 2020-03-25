شرطـة برج منايل ودلس تحجزان مواد غذائية منتهية الصلاحية كانت موجهة للإستهلاك

تمكنت مصالح أمن دائرة برج منايل من خلال عملية مراقبة لأحد مخازن البيع بالجملة بوسط مدينة برج منايل، من حجز عدة مواد غذائية غير مطابقة لشروط الحفظ والتخزين ومنتهية الصلاحية، كانت موجهة للإستهلاك.

وتم خلال العملية حجز مايقارب 08 قناطير و 90 كلغ من مواد غذائية عامة من مختلف الأصناف والأنواع منها ماهو فاسد ومنها ماهو منتهي الصلاحية.

كما تم حجز 1000 وحدة فلاش منتهية الصلاحية، 240 علبة بسكويت، 1270 علبة توابل منتهية الصلاحية.

و في ذات الصدد، تمكنت مصالح أمن دائرة دلس من حجز ما يقارب 05 قناطير من مادة السكر كانت مخزونة في أحد المستودعات مستغلين أصاحبها الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد لطرحها في الأسواق بطريقة غير قانونية، وهو ما من شأنه أن يمس بصحة وسلامة المستهلك، مع توقيف المتورطين وتحويلهمما إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية في حقهما.