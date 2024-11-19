شرفة يتسلم مهامه وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

جرت اليوم الثلاثاء، مراسم تسليم واستلام المهام بين يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وأحمد بداني المنتهية مهامه.

وعبر الوزير، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة في شخصه.

مؤكدا على مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المنوطة بهذا القطاع الاستراتيجي ورفع تحدي الأمن الغذائي.

ومن جهته نوه أحمد بداني بالعمل الذي تم انجازه رفقة الإطارات طيلة مدة توليه المسؤولية على رأس القطاع. داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات المهنيين.