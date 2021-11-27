الوطني شرفي: أحد المؤطرين حاول الهروب بـ”المحاضر” وقبض عليه متلبسا بقلم النهار أونلاين نشر في 27 نوفمبر 2021 - 20:46 شارك غرِّد 85 0 رابط دائم : https://nhar.tv/fS5kz اقرأ أيضا تراجع محسوس في الاصابات بكورونا.. 97 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة الوطني 14 نوفمبر وزارة الصحة: 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بكورونا الوطني 14 نوفمبر هذه أهم التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون المالية 2022 وصادق عليها النواب الوطني 18 نوفمبر 35 ألف عامل في قطاع التربية استفادوا من منحة "كورونا" الوطني 21 نوفمبر تحديد 11 موقعا لإنجاز مشروع محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الوطني 23 نوفمبر بوابة رقمية لاستقبال السير الذاتية للإطارات السامية الراغبين في الالتحاق بوزارة الصناعة الوطني 10 نوفمبر إنهاء مهام وزير الإتصال عمار بلحيمر.. وبوسليماني خلفا له الوطني 11 نوفمبر وزيرا الداخلية والمجاهدين يشرفان على تنصيب والي إليزي الوطني 22 نوفمبر بنك الجزائر يُخفض سقف معدلات فوائد القروض الوطني 23 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الوطني 25 نوفمبر