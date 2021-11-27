شرفي: لأوّل مرة في في تاريخ الإنتخابات الجزائرية.. إستنساح المحاضر عبر منصة إلكترونية  

كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أنه ولأول مرة لاوراق المستعملة في التصويت مؤمنة مثلها مثل الاوراق النقدية.

وأضاف محمد شرفي انه ولأول مرة في تاريخ الإنتخابات الجزائرية المحاضر لا تستنسخ باليد وإنما إستنساخها بالقوائم من المنصة الإلكترونية. الامر الذي يصعب عملية إعادة طبعها.

إخطار 16 تنسيقية نموذجية حيث كان سحب المحاضر على مستوى تلك التنسيقية وقد تم إجراء تجارب ناحجة اين تم ربح الوقت والمال الأهم من ذلك تأمين المحاضر بحيث يصعب جدا إستتنساخها.

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، سهرة اليوم السبت، عن نسبة التصويت المؤقتة للإنتخابات المحلية والولائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت والفرز.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف ان نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 8517919 أي بنسبة 35.97 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 8145226 أي بنسبة 34.39 بالمائة.

وكان شرفي قد اعلن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.