شرفي من  بوغوتا تستعرض مجهودات الجزائر في مجال حماية الطفولة

إستعرضت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, مريم شرفي, خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول “إنهاء العنف ضد الأطفال”, الذي احتضنته مدينة بوغوتا الكولومبية, الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال حماية الطفولة.

وحسب بيان للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة قدمت شرفي في المؤتمر ذاته عرضا أبرزت من خلاله مجهودات الدولة الجزائرية والآفاق المستقبلية في مجال حماية الطفولة, والتي تأتي “تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من أجل النهوض بحقوق الطفل, احتراما للالتزامات الدولية والوطنية ذات الصلة”.

كما دعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة المجتمع الدولي إلى “نصرة أطفال فلسطين الذين يتجرعون أسوء أشكال العنف ويتعرضون إلى الإبادة الجماعية”.

هذا وعرف هذا المؤتمر الذي استمرت أشغاله على مدار يومين, مشاركة العديد من الشخصيات والوزراء ومسؤولي الهيئات الأممية ومنظمات غير حكومية عبر مختلف دول العالم.