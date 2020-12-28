شرفي يؤكد على ضرورة إيجاد حل جذري للرشوة والفساد

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، على ضرورة إيجاد حل جذري للرشوة والفساد الذي يشوه مسار الديمقراطي والعمومي.

وأوضح شرفي، اليوم الاثنين في فوروم الإذاعة الوطنية، أن خلال 2012 كان الفساد ينخر المجتمع واستفحل قواه.

وأشار رئيس السلطة، إلى أن الحلول متوفرة للقضاء على الرشوة و”الشكارة” في المواعيد الانتخابية وفي كل المجالات.

وقال شرفي، “نحن في طريق التغيير والسلطة الوطنية هي فاعل أساسي في مكافحة الفساد”.

وصرح المسؤول، أن المحكمة الدستورية اليوم هي الحاكم بين السلطات وحتى بين السلطات والمواطن.

أبرز محمد شرفي أن الدستور سيولد أثاره بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية.