شرفي يسدي تعليمات لمنسقي الولايات للتحقيق في البلاغات الخاصة بشراء التوقيعات

أسدى رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، تعليمات لمنسقي المندوبيات الولائية، للتحقيق بشأن شراء توقيعات لفائدة الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية.

وحسب بلاغ للسلطة، اليوم الثلاثاء، فقد أسدى رئيس السلطة الوطنية تعليماته لمنسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة بالولايات المعنية، بغرض التحقق من فحوى هذه الشكاوي.

وجاءت هذه التعليمات، تبعا لإخطار السلطة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئايسة القادمة، بشأن خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للإنتخابات الرئاسية.

وتتمثل هذه الخروقات، في وقائع مزعومة لشراء التوقيعات لصالح راغبين في الترشح على مستوى بعض الولايات.

وأكد محمد شرفي، أن السلطة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، في حال ثبوت هذه الشكاوي، يضيف البلاغ.