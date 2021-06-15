شرفي: الحمد لله لدينا برلمان حلال.. وهذه النتائج المؤقتة

أعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات اليوم في نذوة صحفية عن النتائج المؤقتة للإنتخابات التشريعية. التي جرت في 12 جوان 2021 والتي فاز باغلبية المقاعد فيها الأفلان.

ووخلال الندوة التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات كشف محمد شرفي عن النسبة النهائية للمشاركة والتي بلغت 23.03 بالمائة.

وأضاف شرفي أن النسبة النهائية للمشاركة بلغت 23.03 بالمائة خارج وداخل الوطن. في حين وصل معدل المشاركة إلى 30.20 بالمائة.

كما قال شرفي ان عدد الهيئة الناخبة المسجلة 171 425 24 ناخب منها 322 522 23 ناخب داخل الوطن. بينما 865 900 ناخب خارج الوطن.

في حين بلغ عدد المصوتين 324 625 5 ناخب منهم 082 583 5 ناخب داخل الوطن و242 42 ناخب خارج الوطن. اي من جاليتنا في الخارج.

وحسب ما أعلنه محمد شرفي بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 365 602 4 صوت في حين وصل عدد الأوراق الملغاة 220 016 1 ورقة.

ووصل عدد المراقبين في هذه الإنتخابات 100 113 مراقب ممثلين للقوائم المرشحة.

وجاءت النتائج المؤقتة المؤقتة للإنتخابات التشريعية كمايلي:

فاز فيها حزب الافلان بأغلبية المقاعد أين تحصل على 105 مقعد بالبرلمان متبوعة بالقوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد. وتليها حركة مجتمع السلم ” حمس” تحصلت على 64 مقعد

كما تحصل حزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي على 57 مقعد بينما فاز حزب جبهة المستقبل بـ 48 مقعد.

وجاءت حركة البناء الوطني في المرتبة السادسة بـ 40 مقعد ثم حزب الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد. وكذا حزب صوت الشعب 3 مقاعد.

وصرح شرفي ان كل من حزب العدالة والتنمية وكذا حزب الحرية والعدالة وأيضا حزب الفجر الجديد تحصلوا على مقعدين 2.

وتحصل كل من حزب جبهة الجزائر الجديدة وحزب الكرامة وحزب جيل جديد على مقعد واحد 1.

وسجل هذه الإنتخابات فوز 34 إمراة في التشكيلة البرلمانية الجديدة بالإضافة إلى 265 نائب سنه فوق 40 سنة.

وصرح شرفي أن ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت يوم 22 فيفري وهي تتدعم اليوم من خلال مكسب مؤسساتي جديد. وهو الغرفة السفلى للبرلمان.

واشار شرفي إلى أن هذه الإنتخابات جرت في ظروف شفافة ونزيهة وواصفا البؤلمان الجديد قائلا: الحمد لله لدينا برلمان حلال.

وقال شرفي أن هذا البرلمان الذي رسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب. وينتظر منه أن يسجل التاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد.

كما شهدت الندوة تأخر بسبب تأخر محضر النتائج لولاية وهران.