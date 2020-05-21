شركة الاسمنت لعين التوتة تتحصل على شهادتين دوليتين جديدتين للمطابقة وفق معايير إيزو

تحصلت شركة الاسمنت لعين التوتة التابعة للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر “جيكا”، تتحصل على شهادتين دوليتين جديدتين للمطابقة وفق معايير إيزو.

وحسب بيان وزارة الصناعة، تتعلق الشهادة الأولى بمعيار 45001 نسخة 2018 المتعلق بنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، مما سيساعد المؤسسة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمستخدمين، كما سيقلل من حوادث الإصابات المتعلقة بالعمل وحوادث الوفاة.

أما المعيار الثاني، إيزو 50001 نسخة 2018 الخاصة بنظام إدارة الطاقة والذي يوضح أفضل الممارسات المتبعة في مجال إدارة الطاقة عالمياً.

وتم تطويره من قبل خبراء إدارة الطاقة في أكثر من 60 دولة حول العالم لمساعدة الشركات على ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات البيئية.

وتحصل فرع جيكا بعين التوتة على هذا الاعتراف الدولي الأهم من نوعه من طرف الجمعية الفرنسية للتقييس “أفنور”، التي تعتبر من الهيئات المرجعية الفاعلة على المستوى الدولي، في إنتاج ووضع مختلف المواصفات والمعايير والمقاييس.

من جهة أخرى، تمكنت ذات المؤسسة من تجديد شهادتين أخريين تخصان كلا من معيار إيزو 9001 المرتبط بنظام إدارة الجودة وكذا معيار إيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الشهادات تشمل جميع أنشطة المؤسسة المرتبطة بإنتاج وتعبئة وتسويق الإسمنت والحصى.