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شريف الوزاني: “أثبتنا أن المدرب المحلي قادر على تحقيق نتائج إيجابية”

الرياضة
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شريف الوزاني: “أثبتنا أن المدرب المحلي قادر على تحقيق نتائج إيجابية”
بقلم أمير بهلول

أكد مدرب إتحاد بلعباس، شريف الوزاني، عقب تتويج فريقه يوم أمس بكأس الجمهورية بعد فوزه على شبيبة القبائل (2-1)، أنّ المدرب المحلي قادر على تحقيق نتائج إيجابية.

وقال شريف الوزاني في تصريح لتلفزيون النهار: “المدرب المحلي قادر على تحقيق النتائج الإيجابية وأثبتنا ذلك”.

وأضاف: “عمراني يقدم في عمل كبير مع السياسي، نغيز أيضا في كل فريق يدربه، دون نسيان دزيري وما يفعله مع نصر حسين داي”.

وتابع: “البعض لا يدعم المدرب المحلي ولا يمنحه الثقة، لكن عندما يتعلق الأمر بمدرب أجنبي يوفرون له كل شيء”.

وختم كلامه: “رغم أن المدرب الأجنبي يخسر في ملعبه وغيرها من الأمور إلى أنهم يساعدونه عكس المدرب المحلي”.

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