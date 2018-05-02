شريف الوزاني: “أثبتنا أن المدرب المحلي قادر على تحقيق نتائج إيجابية”

أكد مدرب إتحاد بلعباس، شريف الوزاني، عقب تتويج فريقه يوم أمس بكأس الجمهورية بعد فوزه على شبيبة القبائل (2-1)، أنّ المدرب المحلي قادر على تحقيق نتائج إيجابية.

وقال شريف الوزاني في تصريح لتلفزيون النهار: “المدرب المحلي قادر على تحقيق النتائج الإيجابية وأثبتنا ذلك”.

وأضاف: “عمراني يقدم في عمل كبير مع السياسي، نغيز أيضا في كل فريق يدربه، دون نسيان دزيري وما يفعله مع نصر حسين داي”.

وتابع: “البعض لا يدعم المدرب المحلي ولا يمنحه الثقة، لكن عندما يتعلق الأمر بمدرب أجنبي يوفرون له كل شيء”.

وختم كلامه: “رغم أن المدرب الأجنبي يخسر في ملعبه وغيرها من الأمور إلى أنهم يساعدونه عكس المدرب المحلي”.