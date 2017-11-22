طالب الدولي الجزائري الأسبق شريف الوزاني، بالتوقف عن انتقاد الناخب الوطني رابح ماجر، ومنحه فرصة العمل مثلما نالها مدربون أجانب.

وقال شريف الوزاني، أنّ ماجر قادر على رد الإعتبار للتشكيلة الوطنية بحكم خبرته الكبيرة في الميادين وبمساعدة طاقمه الفني

وصرح شريف الوزاني لـ”النهار”: “علينا الصبر والتوقف عن انتقاد الناخب الوطني رابح ماجر، ومنحه الفرصة التي نالها مدربون أجانب”.

من جهة أخرى استغرب مدرب بلعباس، عدم منح الفرصة لمدافعين محليين في ظل النقص الذي يشهده الخضر في هذا المنصب

وقال “لاحضنا مشكل في دفاع الخضر، وهناك لاعبون بإمكانهم تغطية هذا النقص مثل اللاعب “خالي”، نعماني وبدران وغيرهم”.

وختم لاعب الخضر الأسبق، بتأكيد مساندته لرابح ماجر، متوقعا نجاحه مع الخضر في التحديات المقبلة.