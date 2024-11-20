الرياضة شريف الوزاني مدربا لإتحاد بسكرة بقلم النهار أونلاين نشر في 20 نوفمبر 2024 - 21:03 شارك غرِّد أرسل 10 0 أعلنت إدارة فريق إتحاد بسكرة تعيين المدرب الطاهر شريف الوزاني على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب منير زعدود الذي غادر الفريق بالتراضي. رابط دائم : https://nhar.tv/Nfgxb اقرأ أيضا تعيين وليد صادي وزيرا للرياضة الرياضة 18 نوفمبر بن سبعيني يحقق الفوز في دوري الأبطال وينال ثاني أعلى علامة في مواجهة شتورم غراس الرياضة 05 نوفمبر بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواصل تحضيراته لدورة "لوناف" الرياضة 15 نوفمبر بلخير: "ّتنتظرنا مباريات أخرى صعبة علينا أن نحسن التفاوض فيها" الرياضة 10 نوفمبر محمد جواج يفوز بعهدة جديدة على رأس الاتحاد الإفريقي للفوفينام الرياضة 06 نوفمبر الجزائر تحقق بداية موفقة في منافسات البطولة العربية للملاحة الشراعية الرياضة 14 نوفمبر عوار يطيح بـ محرز في "داربي جدة" ويرتقي لصدارة الترتيب مؤقتا الرياضة 31 أكتوبر لاعبو الخضر يشيدون بدعم أنصار البياسجي للقضية الفلسطينية الرياضة 07 نوفمبر ملعب "حسين آيت احمد" يتزين بالراية الوطنية الرياضة 17 نوفمبر دورة "لوناف" لأقل من 17 سنة.. الخضر يختتمون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة المغرب الرياضة 19 نوفمبر