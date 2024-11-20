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الرياضة

شريف الوزاني مدربا لإتحاد بسكرة

بقلم النهار أونلاين
شريف الوزاني مدربا لإتحاد بسكرة
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أعلنت إدارة فريق إتحاد بسكرة تعيين المدرب الطاهر شريف الوزاني على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب منير زعدود الذي غادر الفريق بالتراضي.
رابط دائم : https://nhar.tv/Nfgxb
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