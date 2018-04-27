شريف ملال: “أتمنى إهداء أنصار الشبيبة كأس الجمهورية”

عبر رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، عن رغبته الكبيرة في إهداء أنصار فريقه لقب كأس الجمهورية، في أول موسم له كرئيس للفريق.

وصرح شريف ملال، للإذاعة الوطنية: “عند ترأسي لشبيبة القبائل، وجدت الفريق في وضعية جد صعبة، لكننا آمنا في الفريق والحمد لله عدنا آخيرا”.

وأضاف: “الفوز على المدية، رفع كثيرا من معنويات اللاعبين قبل نهائي الكأس، التي أتمنى إهدائها لأنصارنا لإنهاء الموسم بأحسن طريقة”.

وختم شريف ملال: “الأمور تسير على أحسن ما يرام مع المدرب بوزيدي، سوينا جميع الأمور العالقة، ولا يوجد أي مشكل حاليا”.