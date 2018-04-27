عاجل

شريف ملال: “أتمنى إهداء أنصار الشبيبة كأس الجمهورية”

الرياضة
  • -
  • 0
شريف ملال: “أتمنى إهداء أنصار الشبيبة كأس الجمهورية”
بقلم كريم.تيغرمت

عبر رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، عن رغبته الكبيرة في إهداء أنصار فريقه لقب كأس الجمهورية، في أول موسم له كرئيس للفريق.

وصرح شريف ملال، للإذاعة الوطنية: “عند ترأسي لشبيبة القبائل، وجدت الفريق في وضعية جد صعبة، لكننا آمنا في الفريق والحمد لله عدنا آخيرا”.

وأضاف: “الفوز على المدية، رفع كثيرا من معنويات اللاعبين قبل نهائي الكأس، التي أتمنى إهدائها لأنصارنا لإنهاء الموسم بأحسن طريقة”.

وختم شريف ملال: “الأمور تسير على أحسن ما يرام مع المدرب بوزيدي، سوينا جميع الأمور العالقة، ولا يوجد أي مشكل حاليا”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital