شريف مناصر: الفيزا السياحية متاحة..و الإجراءات الجديدة لمحاربة الحراقة

قال نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية، شريف مناصر، إنّ الجزائريين الراغبين في السفر للسياحة والأعمال بطرق قانونية، غير معنيون بالإجراءات الجديدة الخاصة بالتأشيرات.

و أضاف ذات المتحدث في اتصال مع “النهار اونلاين”، أن هذه الإجراءات جاءت خصيصا لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وحسب ذات المتحدث، فإن العديد من الدول الأوربية مارست ضغوطا على تركيا و اليونان بسبب الهجرة غير الشرعية، هذا ما تسبب في قيام هذه الدول بتشديد في إجراءات التأشيرة السياحية للجزائريين.

وفي سياق ذي صلة، أكد شريف مناصر بأن الحجوزات الخاصة بالعطلة الخريفية قد تراجعت إلى أكثر من النصف مقارنة بالسنوات الماضية

وأرجع مناصر بأن الوضع الذي تعيشه البلاد قد أدى بالعديد من الجزائريين إلى إلغاء عطلهم، وهو ما يفسر تراجع الحجوزات خلال فصل الصيف المنصرم والعطلة الخريفية المقبلة.