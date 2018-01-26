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شعبان: “خسرنا أموالا كثيرة.. وسرحنا بلايلي للترجي”

الرياضة
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شعبان: “خسرنا أموالا كثيرة.. وسرحنا بلايلي للترجي”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس نادي أنجي الفرنسي، سعيد شعبان، تخلي فريقه عن خدمات الجزائري يوسف بلايلي، وبيع عقده لصالح نادي الترجي التونسي.

وصرح سعيد شعبان للإذاعة الوطنية: “مسؤولو الترجي اتصلو بي وانهينا اتفاق انتقال بلالي لهذا الفريق بصفة نهائية”.

وبخصوص هذه الصفقة أضاف شعبان: “أنجي، خسر الكثير من الأموال في صفقة بلايلي، لكن هذه هي كرة القدم”.

وتابع: “اللاعب شارك في أربع مباريات فقط، وقيمة تحويله لاتغطي ما صرفه أنجي، هي صفقة خاسرة لكننا نتعلم من هذه الأمور”

وأضاف: “وافقنا على مغادرة بلايلي، بسبب والده الذي أراد فرضه في تشكيلة الفريق، إنه شخص مجنون، لأن هذا أمر غير مقبول في فريقي”.

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