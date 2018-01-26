أكد رئيس نادي أنجي الفرنسي، سعيد شعبان، تخلي فريقه عن خدمات الجزائري يوسف بلايلي، وبيع عقده لصالح نادي الترجي التونسي.

وصرح سعيد شعبان للإذاعة الوطنية: “مسؤولو الترجي اتصلو بي وانهينا اتفاق انتقال بلالي لهذا الفريق بصفة نهائية”.

وبخصوص هذه الصفقة أضاف شعبان: “أنجي، خسر الكثير من الأموال في صفقة بلايلي، لكن هذه هي كرة القدم”.

وتابع: “اللاعب شارك في أربع مباريات فقط، وقيمة تحويله لاتغطي ما صرفه أنجي، هي صفقة خاسرة لكننا نتعلم من هذه الأمور”

وأضاف: “وافقنا على مغادرة بلايلي، بسبب والده الذي أراد فرضه في تشكيلة الفريق، إنه شخص مجنون، لأن هذا أمر غير مقبول في فريقي”.