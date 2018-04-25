رد رئيس نادي اتحاد البليدة، شعيب عليم، على الإنتقادات التي طالته من طرف أنصار الفريق، والمطالبة بمغادرته رئاسة النادي.

وصرح شعيب عليم، لتلفزيون “النهار”: “أقول لأشباه الأنصار الذين شتموني وطالبو برحيلي، أن أبواب الفريق مفتوحة لأي شخص يريد ترأس اتحاد البليدة”.

وأضاف: “منذ حوالي سبعة أشهر، قلت بأنني سأكون أول المرحبين بأي شخص يريد رئاسة اتحاد البليدة”.

وتابع رئيس اتحاد البليدة: “أنا جد مستغرب من السلطات المحلية لولاية البليدة، التي لم تقدم أي سنتيم للفريق منذ بداية الموسم”.

وجاء تصريح شعيب عليم، بعد التعادل الذي سجله فريقه أمام الضيف شباب بلوزداد، بنتيجة 2-2، والذي تأكد من خلالها سقوط الفريق للمحترف الثاني.