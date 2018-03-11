شاب يذبـح نفسـه بمنشار على الطريق العـام في بوينان بالبليدة

شهد، أمس، الطريق العام بمنطقة الشبلي وبالضبط في مركز معصومة الواقعة شمال شرق ولاية البليدة، محاولة انتحار شاب يدعى «ش.ر» البالغ من العمر 28 سنة أمام المارة، مما خلّف حالة من الدعر والخوف بعد أن أقدم هذا الأخير على دبح نفسه بواسطة منشار في مشهد تقشعر له الأبدان.

وقد أصيب الشاب صاحب محاولة الانتحار الفظيعة بجروح خطيرة، تسببت في نزيف حاد، مما أدى إلى سقوطه في مشهد مرعب.

وقالت مصادر محلية، إن الضحية أصيب بجروح خطيرة وعميقة على مستوى العنق بعد محاولته وضع حد لحياته بتلك الطريقة، قبل أن يتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بوفاريك ثم تحويله إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة بسبب خطورة الجروح.

كما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لتحديد سبب إقدام الضحية على محاولة دبح نفسه بهذه الطريقة.