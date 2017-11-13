شقيقة «زطشي» أمام العدالة في قضية بيع منزل ببني مسوس لعدة أشخاص!

مثُلت أمام محكمة بئر مراد رايس كشاهدة بعدما كانت من بين ضحايا النصاب

المحتال انتحل صفة صديق مغنية مشهورة ونصب على عشرات السيدات في صفقات عقارية وهمية

تعرضت شقيقة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، للنصب والاحتيال على يد صديق مزيف لفنانة جزائرية شهيرة «ف.ع»، بعدما أوهمها رفقة زوجها ببيعهما شقة ببني مسوس بمبلغ 750 مليون سنتيم، ليتبين بأنه باعها لعدة سيدات، من بينهن مغتربة بإسبانيا سلبها مجوهرات مرصعة بالألماس تفوق قيمتها نصف مليار سنتيم، لتتم متابعته قضائيا بجرم النصب والاحتيال، في الوقت الذي مثُلت تلك الأولى رفقة زوجها كشاهدين في القضية الحالية بعد فصل الملفات.

تفجير ملف قضية الحال جاء بموجب شكوى قيدتها الضحية الأخيرة، وهي مغتربة مقيمة بإسبانيا خلال بداية سنة 2013، ضد المتهم الذي قدم لها نفسه على أساس صائغ وينشط أيضا في مجال العقارات، ومن بين زبائنه صديقته المزعومة وإحدى الفنانات الجزائريات التي تنحدر من عائلة فنية عريقة، وذلك بعدما تعرفت عليه على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، حيث عرض عليها خدماته بعدما تجاذبا أطراف الحديث، أين أخطرته أنها ترغب في شراء مسكن بإسبانيا، إلا أن الأموال التي بحوزتها لا تكفي لذلك الغرض، ليستغل حاجتها الماسة لمسكن ويقترح عليها أن تبيعه مجوهراتها لتغطية النقص المالي، مما جعلهما يتبادلان أرقام الهاتف، ليظلا على تواصل من أجل إتمام الاتفاق الذي تم بالمطار.

وأضافت الضحية في نص شكواها، أن المحتال طلب منها التنقل إلى منزله العائلي ليعرفها على والدته، والتي بإمكانها أن تساعدها في إيجاد زبائن لها، حيث سلمتها ساعتين مرصعتين بالألماس من ماركة عالمية شهيرة، بالإضافة إلى عقد من اللؤلؤ وخواتم بها أحجار كريمة مختلفة فاقت قيمتها الإجمالية نصف مليار سنتيم، لتتفاجأ به عند قيامها بالاتصال به للاستفسار عن أموالها بقيامه بتهديدها، حيث راح يطلب منها عدم الاتصال به مجددا أو التنقل إلى بيته، ورغم محاولاتها في حل المشكل بطريقة ودية، إلا أنه لم يحرك ساكنا.

وبعد تقييد الضحية لشكواها، اكشتفت أنها ليست الضحية الوحيدة لهذا النصّاب واسمه «رضا.ع»، حيث سبق له وأن نصب على عدة سيدات بنفس الطريقة، من بينهن شقيقة رئيس اتحادية كرة القدم «زطشي»، حيث ورثت هذه الأخيرة أموالا جعلتها تفكر في شراء عقار على مستوى منطقة بني مسوس، حيث سلمته نقدا مبلغ 500 مليون سنتيم، فيما حولت لحسابه البريدي مبلغ 150 مليون سنتيم، قبل أن يختفي كعادته من دون أن يتم بقية الإجراءات المتفق عليها، لتتفاجأ بعد تنقلها رفقة المحضر القضائي لتنفيذ الصيغة التنفيذية الصادرة عن القسم العقاري لمحكمة الحال أن الشقة بيعت لغيرها.

المتهم وبمثوله أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، صرح بأن المال الذي تحصل عليه في شكل مجوهرات اقتطعه من مستحقات تأجيره للشقة لها، بعدما ظل بينهما مبلغ دين عجزت عن تسديده، أما محامي الدفاع فقد ركز في مرافعته على تقادم الدعوى العمومية، في حين أفادت شقيقة «زطشي» وزوجها خلال الإدلاء بشهادتيهما أمام المحكمة، أن إحدى معارفهما توسطت لهما مع المتهم الحالي من أجل اقتناء شقة، وأنهما على علم بأن الأموال التي سلماها إياها من أجل تسديد دين بينه وبين الضحية الحالية، إلا أنه نصب عليهم جميعا، وفيما طالبت الضحية إلزام المتهم بتعويضها بمبلغ 400 مليون سنتيم، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حقه.