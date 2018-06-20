أوضحت اليوم الأربعاء، “مليكة معطوب” في ندوة صحفية نظمتها في دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو.

الأسباب أو المستجدات الجديدة التي جعلتها تقدّم طلب جديد لوكيل الجمهورية بمحكمة تيزي وزو.

من أجل إعادة فتح ملف اغتيال شقيقها الفنان معطوب لوناس وكشف حيثياته.

و هذا بعد آخر التصريحات التي أدلى بها الفنان القبائلي زداك مولود على أنّه يعلم الكثير من الحقائق.

و مستعد لتقديم شهادته أمام المحكمة، خاصّة وأنّه كان مارا بالمنطقة المسماة ثلا بونان ببني دوالة يوم اغتياله 25جوان 1998.

و قد عثر على الظرف الفارغ من الرصاصة ما اعتبرتها مليكة كدليل وأنّها تحمل الترقيم.

كما أكّدت أنّ نضالها لن يتوقف حتى تصل إلى المذنب و مستعدة للتحاور مع كل الأطراف للوصول إلي هذه الحقيقة.

و فيما يتعلق بتصريحات البرلماني نور الدين آيت حمودة إبن العقيد عميروش.

صرّحت أنّها تنتظر منه أن يدلي بشهادته أمام المحكمة لتقديم شهادته حول كيف يعلم باغتيال لوناس فقط .

بعد وقت قصير من حدوث هذه الجريمة الشّنعاء.

صفية إيبارودان